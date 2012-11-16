Hawaiian meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Oktober 2012 eine Verkehrszunahme von 29,7 Prozentpunkten auf 1,115 Milliarden Passagiermeilen.

Gegenüber dem Oktober 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 31,9 Prozentpunkte auf 1,338 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Oktober von 84,8 auf 83,3 Prozent. Im Oktober flogen mit der Airline 810.201 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 14,6 Prozentpunkten. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 7,881 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 9,2 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.