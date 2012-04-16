Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März 2012 eine Verkehrszunahme von 13,8 Prozentpunkten auf 925.632 Millionen Passagiermeilen.

Verglichen mit dem März 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere vierzehn Prozentpunkte auf 1,090 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor blieb mit knapp 85 Prozent praktisch gleich wie im Vorjahresmärz. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 776.659 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 6,1 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 38 Flugzeugen.