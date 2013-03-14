Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Februar 2013 eine Verkehrszunahme von 21,8 Prozentpunkten auf 992.093 Millionen Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Februar 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 24,6 Prozentpunkte auf 1,224 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Februar von 82,9 auf 81 Prozent. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 751.091 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 6,9 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.