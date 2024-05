Mit Emirates Dubai entdecken

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Sommer in Dubai: Mit der Emirates-Bordkarte kann man exklusive Angebote, kostenfreie Erlebnisse und Rabatte bei einer Reise oder Stopover in Dubai nutzen.

Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt, bietet diesen Sommer besondere Angebote für Reisende, die nach Dubai fliegen. Mit einem Hin- und Rückflugticket haben Passagiere kostenlosen Zugang zu einigen der Top-Attraktionen der Stadt und geniessen einen aufregenden Sommer, ohne ihr Budget zu sprengen.

Emirates-Passagiere, die nach oder über Dubai fliegen, erhalten mit ihrer Bordkarte ausserdem exklusive Rabatte bei einer Vielzahl von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie bei bekannten Attraktionen und Luxus-Spas in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ein Sommer voller Erlebnisse

Das Angebot gilt vom 22. Mai bis zum 11. Juni 2024 und ist gültig für Reisen zwischen dem 25. Mai und dem 31. August 2024. Es beinhaltet den Zugang zu The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts und Wild Wadi Waterpark. Egal ob alleine, zu zweit, mit Freunden oder der Familie – Reisende können folgende Erlebnisse nutzen:

Dubai Parks & Resorts - Emirates Reisende haben die Möglichkeit zum kostenlosen Eintritt in einen der führenden Unterhaltungsparks ihrer Wahl. Von der epischen Fussballgeschichte in der Real Madrid World bis zum Abenteuer für Gross und Klein im Legoland Dubai oder Legoland Waterpark oder dem Lieblings-Hollywood-Film in Motiongate Dubai.

Wild Wadi Waterpark – Der spektakuläre Park bietet eine angenehme Erfrischung: Ob bei der entspannenden Fahrt auf dem Lazy River oder dem Adrenalinkick auf den Wasserrutschen - es ist für Jeden etwas dabei.

AYA Universe – Den Geist öffnen und die natürliche Schönheit eines geheimnisvollen Kosmos im AYA Universe erleben. Dieser experimentelle Vergnügungspark entführt Reisende in eine lebendige Welt voller Abenteuer. In der interaktiven Ausstellung können Reisende sich treiben lassen und durch Observatorien voller Sterne laufen, durch lichtdurchflutete Gärten streifen, Flüsse überqueren und vieles mehr.

The View at The Palm – Auf dem Palm Jumeirah Tower geniessen Reisende einen atemberaubenden Blick auf die ikonische Skyline von Dubai, und das kostenfrei. Mit einer Höhe von 240 Metern ist The View der perfekte Ort, um einen Panoramablick auf Dubai und seine Wahrzeichen zu geniessen.

Um einen einmaligen kostenlosen Eintrittscode für die Angebote zu erhalten, geben Buchende lediglich den Code „EKDXB25“ beim Kauf von Flügen auf Emirates.ch oder in der Emirates-App ein. Alternativ schicken Passagiere, die über ein Reisebüro, ein Emirates-Ticketbüro oder ein Emirates-Kontaktzentrum gebucht haben, eine E-Mail an [email protected], in der sie ihre PNR-Nummer, das Ankunftsdatum in Dubai, ihre Telefonnummer und die Namen aller Passagiere angeben und erhalten anschliessend den Zugangscode.

My Emirates Pass

Um noch mehr aus den Sommerferien herauszuholen, profitieren Passagiere mit dem My Emirates Pass von Ermässigungen und Belohnungen. Vom 1. Mai bis zum 30. September 2024 ermöglicht der My Emirates Pass Reisenden in Dubai eine Reihe exklusiver Angebote. Ob Dubais legendäre Wasserparks oder die höchste Aussichtsplattform der Welt im Burj Khalifa – Reisende zeigen einfach ihre Bordkarte und einen gültigen Ausweis an den teilnehmenden Orten vor, um die Angebote und Ermässigungen zu nutzen.

Hinweis: Wer online eingecheckt und die mobile Bordkarte in der Emirates App oder im Wallet herunterlädt, sollte einen Screenshot machen, um diesen bei den teilnehmenden Partnern vorzulegen, da die mobile Bordkarte nach der Landung aus den Apps verschwindet.

Rückkehr der Dubai-Sommerüberraschungen

Mit dem My Emirates Pass erhalten Reisende an 65 Tagen bei Flügen nach Dubai im Zeitraum von 28. Juni bis 1. September 2024 vielseitige Shopping- oder Unterhaltungsangebote wie beispielsweise Zugang zu Konzerten. Wer in den Luxus der Weltklasse eintauchen möchte, findet mit den Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in Dubai den perfekten Rahmen. Alle My Emirates Pass Angebote gibt es unter: www.emirates.com/myemiratespass.

Vom Genuss einiger der weltbesten Gastronomieangebote bis hin zu actionreichen Familientagen - Dubai bietet eine Fülle von Angeboten für alle und das jetzt noch günstiger:

Dubai Experience: Über die Online-Plattform Dubai Experience können sich Emirates-Kunden mit wenigen Klicks ihre eigenen, massgeschneiderten Reiserouten mit Flügen, Hotelaufenthalten, Besuchen der wichtigsten Attraktionen und anderen Gastronomie- und Freizeiterlebnissen in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten erstellen und buchen und so einzigartige Vorteile geniessen.

Skywards-Partner: Emirates Skywards-Mitglieder können weltweit bei Partnerfirmen wie Autovermietungen, Fluggesellschaften, Banken oder im Einzelhandel Meilen sammeln und diese für Prämientickets, Upgrades sowie Tickets für Konzerte und Sportveranstaltungen einlösen. Mehr Infos unter https://www.emirates.com/ch/german/skywards/. Während des Aufenthalts in Dubai können Passagiere bei den Partnern in der ganzen Stadt, wie der Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays neue Meilen sammeln.

