Peru kauft C-27J Spartan

Peru hat zusammen mit Alenia Aermacchi den Kauf von zwei C-27J Spartan Militärtransportern bekannt gegeben, die Verträge müssen noch finalisiert werden.

Neben den beiden Flugzeugen enthält der Kauf auch Logistikleistungen für das Flugzeug. Alenia Aermacchi spricht von einem Auftragswert über 100 Millionen Euro (135 Millionen USD). Peru brauchte drei Jahre, um sich für den mittelschweren Transporter aus Italien zu entscheiden. Der C-27J Spartan sei das einzige Transportflugzeug, das alle geforderten Eigenschaften erfülle, liess die peruanische Beschaffungsbehörde verlauten. Alenia Aermacchi hat während der Evaluation auch Flüge in Peru unternommen, dort hat sich der Transporter unter schweren Bedingungen und auf hochgelegenen Flugplätzen in den Anden bestens bewährt.