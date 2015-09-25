Alenia Aermacchi kann C-27J Spartan verkaufen

C-27J Spartan with Winglets (Foto: Alenia Aermacchi)

Der italienische Flugzeugbauer hat am 24. September 2015 den Verkauf von zwei weiteren C-27J Spartan Transportflugzeugen bekanntgegeben.

Die zwei C-27J Flugzeuge wurde von einer Luftwaffe aus Afrika in Auftrag gegeben, Alenia Aermacchi hat das Herkunftsland nicht näher spezifiziert. In Afrika betreiben bereits Marokko und Tschad den mittelschweren Militärtransporter.

Alenia Aermacchi konnte für den C-27J Transporter bereits 82 Aufträge entgegennehmen, 67 Maschinen wurden bereits ausgeliefert. Der Spartan Transporter wurde bereits von der italienischen Luftwaffe, Griechenland, Bulgarien, Litauen, Rumänien, Marokko, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Australien, Tschad, Peru und der Slowakei bestellt.

Video: Alenia C-27J Spartan