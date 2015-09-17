L-39NG absolvierte Jungfernflug

Aero Vodochody L-39NG (Foto: Aero Vodochody)

Am 14. September 2015 startetet das neue L-39NG Trainingsflugzeug von Aero Vodochody zu seinem erfolgreichen Jungfernflug.

Der Erstflug fand auf dem Werksflugplatz von Aero Vodochody statt. Im Cockpit saßen die beiden Testpiloten Miroslav Schützner und Vladimir Kvard. Bei dem neuen Trainingsflugzeug handelt es sich um eine stark verbesserte L-39, die Maschine hat ein Williams FJ44-4M erhalten und wurde mit einer neuen Avionik von Genesys Aerosystems and SPEEL Praha verbessert. Auch konstruktiv wurden an der Zelle einige Modifikationen vorgenommen, so ersetzen Flügelrandbögen, die aus modernen Kunststoffen gefertigt sind, die Flügelendkeulen.