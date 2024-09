Emirates fliegt erstmalig nach Antananarivo

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt, landete in der vergangenen Woche zum ersten Mal in Antananarivo, Madagaskar.

Die Ankunft des Fluges EK707 wurde am internationalen Flughafen Ivato mit einem Salut aus Wasserkanonen gebührend gefeiert, gefolgt von einer exklusiven Veranstaltung für VIPs, Regierungsvertreter, Gäste aus der Industrie und Medien. Andry Rajoelina, Präsident von Madagaskar und die First Lady begrüssten die Emirates-Delegation unter der Leitung von Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer sowie die internationalen Medien.

Der kanadische Kapitän Bruce Pope und der Erste Offizier Solo Chuk, ein madagassischer Pilot, der seit 14 Jahren für Emirates fliegt, leiteten den Erstflug nach Antananarivo. Er wurde mit fast voller Passagierzahl von Mahe, Seychellen, aus durchgeführt und nutzte die Vorteile der erweiterten Reisemöglichkeiten, die sich durch die Zusammenlegung von zwei Flügen zu einem ergeben. Die neue Destination wird mit einer Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration* bedient. Das Flugzeug verfügt über acht First-Class-Privatsuiten, 42 Sitze in der Business Class und 310 Sitze in der Economy Class.

Andry Rajoelina, Präsident von Madagaskar, sagt: „In nur vier Monaten ist es uns dank gemeinsamer Entschlossenheit und harter Arbeit gelungen, den lang erwarteten Erstflug zwischen Dubai und Antananarivo mit Emirates durchzuführen. Dies ist ein historischer Moment für Madagaskar, und ich bin überzeugt, dass er als Katalysator und echter Hebel für den Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes wirken wird. Madagaskar öffnet seinen Himmel für Emirates, und durch Emirates öffnet sich Madagaskar der Welt.“

Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer, Emirates Airline, erklärt: „Madagaskar ist ein neues und aufregendes Ziel in unserem weltweiten Streckennetz, das eine Welt der Naturwunder, eine seltene und vielfältige Tierwelt und eine reiche, lebendige Kultur bietet. Die madagassische Regierung ist bestrebt, ihre Tourismusindustrie weiter auszubauen, um bis 2028 eine Million Touristen anzuziehen. Wir sind stolz darauf, diese Vision zu unterstützen, indem wir die Verbindung und die Premium-Reiseoptionen verbessern, um mehr internationale Reisende zu ermutigen, die Insel zu entdecken.“

Der Flug EK707 fliegt um 8.55 Uhr von Dubai auf die Seychellen, kommt um 13.35 Uhr (alle Zeiten sind Ortszeiten) in Mahe an und fliegt von dort weiter nach Antananarivo, wo er um 16.50 Uhr landet. Der Rückflug EK708 startet in Antananarivo um 18.35 Uhr, landet in Mahe um 22.20 Uhr und fliegt um 23.50 Uhr von Mahe nach Dubai, wo er am nächsten Tag um 04.20 Uhr landet. Die Flüge finden dienstags, donnerstags, samstags und sonntags statt. Die Flugzeiten wurden so gewählt, dass die Verbindungen zu und von den wichtigsten Punkten in Europa, dem Fernen Osten, Westasien und dem Nahen Osten/GCC optimiert werden, was den internationalen Reiseverkehr von und nach Madagaskar vereinfacht.

Besser fliegen mit Emirates Bordservice

Gemäss dem globalen Fly-Better-Versprechen bietet Emirates ein Reiseerlebnis mit gehobenem Komfort und durchdachten Serviceleistungen in jeder Klasse. Passagiere können in jeder Klasse kostenlos regional inspirierte, mehrgängige Menüs geniessen. Emirates ist die einzige Fluggesellschaft, die Madagaskar mit drei Kabinenklassen anfliegt, darunter die luxuriöse First Class auf der Strecke Mahe-Antananarivo. Wie in einem privaten Hotelzimmer in den Wolken können Passagiere in der First Class mit geschlossenen Türen à la carte Küche und Premium-Getränke geniessen.

Mit ice, dem preisgekrönten Inflight-Entertainment-System von Emirates haben Fluggäste kostenlosen Zugang zu mehr als 6.500 Kanälen mit einem umfangreichen globalen Unterhaltungsprogramm, auch in französischer Sprache, mit Filmen, Fernsehsendungen, Musik, Podcasts, Spielen, Hörbüchern und vielem mehr.

Eine Schatzinsel erkunden

Als viertgrösste Insel der Welt bietet Madagaskar Reisenden mit einer Liebe für Abenteuer Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben. Die Insel beherbergt eine grosse Artenvielfalt, darunter auch ein paar der seltensten Pflanzen- und Tierarten der Welt, und einige UNESCO-Welterbestätten. Besucher können sich auf eine atemberaubende Landschaft, eine reiche Kultur und einmalige Ausflüge in die Tierwelt freuen.

Um die Natur zu schützen, fördert Madagaskar den Ökotourismus, der es Reisenden ermöglicht, in die Landschaft der Insel einzutauchen, die lokale Kultur kennenzulernen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

Emirates-Flüge können online auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555, über die Emirates App sowie im Reisebüro gebucht werden. Hin- und Rückflugtickets gibt es aktuell ab Zürich oder Genf ab 973 CHF, inklusive Steuern und Gebühren.

*Die genauen Spezifikationen der Boeing 777-300ER auf der Strecke können leicht abweichen.