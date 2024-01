Mit Austrian Airlines von Wien nach Boston

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines kündigt für den Sommer 2024 eine neue Langstreckenverbindung von Wien nach Boston an, die Strecke wird mit einer Boeing 767 bedient.

Austrian Airlines hebt ab Juli 2024 zu neuen Horizonten ab und eröffnet eine ganzjährige Flugverbindung nonstop von Wien nach Boston. Österreichs Homecarrier wird die US-Metropole an der Ostküste zunächst bis zu sechs Mal pro Woche anfliegen. Zum Einsatz kommt eine Boeing 767, welche über 211 Sitzplätze verfügt.

Michael Trestl, Chief Commercial Officer von Austrian Airlines, zeigt sich begeistert über diese strategische Erweiterung: “Wir freuen uns, Boston als neue und äußerst attraktive Destination ankündigen zu dürfen. Damit bauen wir unser Langstreckenangebot weiter aus und stärken unser Drehkreuz in Wien. Bedeutende Bildungseinrichtungen, darunter Harvard und das MIT, geschäftliche Verflechtungen sowie der unvergleichbare Charme der Stadt machen Boston zu einem faszinierenden und interessanten Reiseziel. Zudem wird es zukünftig für Besucher:innen und Tourist:innen aus den USA noch einfacher, nach Wien zu kommen!“

Interkontinentales Netzwerk wächst mit Boston auf 19 Destinationen

Die Reisezeit zwischen Wien und dem rund 6.500 Kilometer entfernten Boston beträgt etwa 9 Stunden. Die Flugverbindung wird an den Tagen Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag sowie jeden zweiten Dienstag bedient. Der Abflug erfolgt um 10:40 Uhr in Wien, die Ankunft um 13:50 Uhr Ortszeit in Boston. Der Rückflug startet um 17:10 Uhr in Boston mit Ankunft um 07:25 Uhr in Wien Ortszeit.

Mit der Aufnahme von Boston als neues Ziel steigert Austrian Airlines ihre interkontinentale Präsenz auf insgesamt 19 Destinationen und bietet ihren Passagieren im Jahr 2024 mehr als 125 weltweite Reiseziele. Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines, betont abschließend: “Die Expansion unseres Langstreckennetzes festigt unsere Position als klare Nummer 1 in Wien und trägt zur besseren Anbindung des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Österreich bei. Wir freuen uns zukünftig noch mehr internationale Gäste an Bord begrüßen zu dürfen!”