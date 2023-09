Mit Austrian von Hamburg nach Klagenfurt

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Neues Wintersport-Ziel im Hamburger Streckennetz. Austrian Airlines fliegt vom 13. Januar 2024 bis einschließlich 2. März 2024 nonstop von Hamburg nach Klagenfurt.

Für die Norddeutschen bedeutet das mehr Vielfalt bei der Planung ihres Winterurlaubs, da die Stadt am Wörthersee längere Zeit nicht nonstop ab Hamburg erreichbar war. Klagenfurt hat weitaus mehr zu bieten als winterliche Ausflüge in die Natur: Nach einem Tag auf der Piste lässt sich der Tag in der malerischen Innenstadt ausklingen. Tickets sind ab sofort im Verkauf.

„Mit Austrian Airlines verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Umso mehr freue ich mich, dass die Fluggesellschaft ihr Angebot ab Hamburg erweitert. Mit Klagenfurt setzt Austrian Airlines dabei auf ein Ziel, das derzeit nicht nonstop ab der Hansestadt erreichbar ist und besonders im Winter viel Potenzial zu bieten hat“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Neben der neuen Direktverbindung nach Klagenfurt startet Austrian Airlines im Winterflugplan 2023/2024 täglich nach Wien.