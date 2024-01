Mit Austrian von Hamburg nach Klagenfurt

Seit dem 13. Januar 2024 fliegt Austrian Airlines jeden Samstag nonstop von Hamburg nach Klagenfurt.

Pünktlich zur Wintersportsaison gelangen die Norddeutschen somit schnell und flexibel in die Stadt am Wörthersee, die als perfekter Ausgangspunkt für einen Urlaub im Schnee gilt. Die Flüge starten jeden Samstag um 13:35 Uhr in Hamburg mit Ankunft um 15:15 Uhr in Klagenfurt. Austrian Airlines ist die einzige Fluggesellschaft, die ab Hamburg nonstop dorthin fliegt. Bedient wird die Strecke bis einschließlich 2. März 2024.

„Direkt zu Jahresanfang können wir unseren Passagieren eine neue Direktverbindung präsentieren, was mich sehr freut. In den nächsten Tagen und Wochen brechen wieder viele Norddeutsche in den Skiurlaub auf. Mit Klagenfurt in Österreich macht Austrian Airlines eine beliebte Wintersportregion in den nachgefragten Zeiten wieder nonstop erreichbar“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

„Die Einführung einer direkten Flugverbindung von Klagenfurt nach Hamburg in unserem Streckennetz stellt einen bedeutenden Fortschritt für unsere Gäste dar. Sowohl deutsche als auch österreichische Reisende können von diesen Flügen profitieren, sei es für die Erkundung der Stadt Hamburg oder für einen Urlaub in den Kärntner Bergen. Wir freuen uns, unser Streckennetz mit dieser attraktiven Verbindung zu erweitern und unseren Gästen ein noch breiteres Reiseerlebnis zu ermöglichen“, betont Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines, erfreut.