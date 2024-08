AERO Gliding Expo an der AERO 2025

AERO 2024 Friedrichshafen Segelflug (Foto: Hobby Verlag AG)

Der Segelflug wird auf der AERO 2025 stark vertreten sein. Die AERO Gliding Expo wird in der größten Ausstellungshalle auf dem Messegelände in Friedrichshafen präsent sein.

Der frühe Termin der AERO 2025, 09. – 12. April 2025, der globalen Leitmesse für den Luftsport, die Allgemeine Luftfahrt und die Business Aviation, ermöglicht es den Segelflugzeug-Herstellern, wieder mit einem großen Aufgebot an der AERO 2025 teilzunehmen. Beginnend mit 2025 findet die AERO Gliding Expo regelmäßig im Zwei-Jahres-Turnus statt.

Auf der AERO 2025 wird es wieder eine AERO Gliding Expo mit allen namhaften Segelflugzeug-Herstellern und Luftsportverbänden geben, der Segelflug wird mit der Zeppelin CAT Halle A1 erneut die größte Halle auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen belegen. Die jährlich stattfindende AERO ist die globale Leitmesse der Allgemeinen Luftfahrt und umfasst alle Segmente der Fliegerei vom Luftsport über Ultraleicht- und Motorflugzeuge bis zur Business Aviation.

Die Segelflughersteller haben mit dem AERO-Veranstalter fairnamic GmbH vereinbart, beginnend in 2025 wieder zum traditionellen Zweijahres-Teilnahme-Turnus zurückzukehren. Das bedeutet, dass die AERO Gilding Expo nach 2025 wieder 2027 stattfinden wird. Informationsstände von Verbänden wie dem Deutschen Aero Club e.V. (DAeC) und Luftsportvereinen runden das beeindruckende Angebot in der Zeppelin Cat Halle A1 ab.

Tobias Bretzel, der Projektleiter AERO des Messeveranstalters fairnamic GmbH, sagt: „Der Segelflug ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der AERO. Im engen Austausch mit unseren Branchenpartnern werden wir das Konzept weiter ausbauen. Somit können sich die segelfluginteressierten Besucher nicht nur auf spannende Produktpremieren aus dem Segelflug und dem dazugehörigen Zubehörhandel freuen, sondern auch auf ein umfangreiches segelflug-spezifisches Vortragsprogramm.“

Sascha Costabel, der Geschäftsführer der Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH aus Kirchheim unter Teck, ergänzt: „Das persönliche Treffen mit bestehenden und potenziellen Kunden aus der ganzen Welt sowie mit Behörden- und Verbandsvertretern ist für alle Hersteller von hoher Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit der fairnamic bei der Konzeptionierung der AERO Gliding Expo ist wirklich wegweisend. Wir freuen uns auch auf die regelmäßige Rückkehr nach Friedrichshafen in den ungeraden Jahren.“

Weitere Informationen:

Die AERO 2025 findet vom 09. – 12. April 2025 auf dem Messegelände der Messe Friedrichshafen statt. Bei den AERO Career Days präsentieren am 11. und 12. April 2025 zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus der Luftfahrt ihre Ausbildungs- und Karrierechancen. Schon am Vortag (8. April 2025) der AERO informieren Aussteller am AERO Media Day Medienvertreter aus aller Welt über Innovationen und Neuheiten. Zudem finden an diesem Tag bereits hochkarätige Fachkonferenzen statt.