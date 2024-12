Weihnachtsreisewelle am Flughafen Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Mit dem Start der Weihnachtszeit und den anstehenden Schulferien steht dem Dortmund Airport die letzte Reisewelle des Jahres bevor.

Für die Zeit vom 21. Dezember bis zum 06. Januar rechnet der Flughafen mit einem Passagieraufkommen von etwa 165.000 Reisenden.

Das Winterflugprogramm stellt in diesem Jahr 33 Reiseziele in 19 Ländern zur Auswahl. Mit bis zu fünf täglichen Abflügen ist Kattowitz die am häufigsten angeflogene Destination während der Ferienzeit. Auch spannende Städtetrips zu Silvester starten direkt ab Dortmund: Flüge nach London und Rom finden mehrmals wöchentlich statt und bieten ideale Voraussetzungen für einen unvergesslichen Jahreswechsel – sei es am weltberühmten London Eye oder vor der historischen Kulisse des Kolosseums. Wer das neue Jahr lieber mit milderen Temperaturen am Meer begrüßen möchte, findet in Palma de Mallorca die perfekte Option. Mit elf Flügen pro Woche bietet sich zur Ferienzeit ausreichend Gelegenheit für eine Auszeit auf der Mittelmeerinsel.

Wintersportfans und Schneeliebhaber treffen mit Cluj-Napoca, Vilnius oder Krakau die richtige Wahl. Diese Destinationen überzeugen nicht nur mit kulinarischen Highlights und stimmungsvollen Weihnachtsmärkten, sondern verfügen auch über Zugang zu attraktiven Wintersportgebieten. Als Geheimtipp für Kultur- und Geschichtsbegeisterte gilt die rumänische Stadt Bacău, welche seit dem 18. Dezember neu von DAN AIR angeflogen wird. Eine weitere Neuerung ist die Wiederaufnahme der Strecke nach Chişinău in die Republik Moldau, die seit dem 16. Dezember wieder verfügbar ist.

Wegen des ferienbedingt erhöhten Passagieraufkommens empfiehlt der Flughafen, möglichst vorab den Online Check-in zu nutzen und mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Terminal einzutreffen.

Flughafen Dortmund