Passagierrekord bei United Airlines

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

2024 hat United Airlines rund 180 Millionen Gäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßt, mehr als jemals zuvor in der Unternehmensgeschichte.

Um diesen neuen Passagierrekord zu erreichen, absolvierte die Kernflotte durchschnittlich 2.667 Flüge pro Tag, 145 mehr als noch 2023. Auch die Pünktlichkeit der Flüge konnte United im vergangenen Jahr weiter verbessern. Hier stachen insbesondere die Monate Februar, September und Oktober hervor.

Besonders stark war zudem die Performance von United im Dezember 2024. Fast 16 Millionen Passagiere entschieden sich in dem Monat für einen United-Flug, ein Plus von rund 1,4 Millionen im Vergleich zum bisherigen Dezemberrekord aus dem Jahr 2019. Während der Festtage zählte United täglich über 539.000 Gäste an Bord der Maschinen, ebenfalls ein neuer Höchstwert.