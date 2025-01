Schnelles Internet bei United Airlines

United Airlines Boeing 737 in Star Wars Bemalung (Foto: United)

Bereits ab Frühjahr 2025 können die ersten Passagiere das neue schnelle und stabile Internet von Starlink an Bord von United-Airlines-Flügen nutzen.

Wie die US-amerikanische Fluggesellschaft jetzt bekanntgab, beginnen die technischen Testläufe im Februar 2025, so dass in den Frühlingsmonaten die erste Maschine, eine Embraer E-175, das Satelliten-gestützte Internet der Firma SpaceX offerieren kann. Bis zum Jahresende wird die gesamte mit zwei Serviceklassen ausgestattete Regionalflotte von United über Starlink verfügen, ebenso ein erstes Flugzeug der Kernflotte. Mittelfristig rüstet United alle Maschinen mit Starlink aus.

Starlink hebt die Internetnutzung in Flugzeugen auf ein völlig neues Niveau und wird schnellen WLAN-Verbindungen am Boden in nichts nachstehen. Die Fluggäste können über den Wolken entspannt surfen, Streamingdienste nutzen, shoppen, spielen und vieles mehr, ohne Einschränkungen aufgrund einer zu schwachen Internetverbindung befürchten zu müssen. Für Mitglieder des United-Vielfliegerprogramms MileagePlus wird Starlink keinen Aufpreis kosten.

Über United

