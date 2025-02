Mehr Alleinreisende bei United Airlines

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Im Jahr 2024 haben bei United Airlines Alleinreisende rund 5 Prozent mehr Flugreisen unternommen als noch im Jahr zuvor.

Damit setzt sich ein langjähriger Trend fort, wonach eine zunehmende Anzahl von Passagieren ohne Begleitung fliegt, sei es in den Urlaub oder zu Geschäftsterminen. In den letzten zehn Jahren explodierten laut United die Suchanfragen auf Google nach Soloreisen und stiegen um 223 Prozent.

Wie die amerikanische Airline beobachtet, fliegen Angehörige der Generation Z besonders häufig allein. Rund 70 Prozent dieser Altersgruppe, die mit United unterwegs ist, reist ohne Begleitung. Bei den Millennials unter den United-Gästen sind es 65 Prozent und bei den Babyboomern 57 Prozent. Wer solo reist, bevorzugt die Monate von Januar bis Mai sowie von September bis November. United-Kunden aus den USA, die alleine reisen, mögen außerdem exotische Ziele. So stehen Länder wie China, Südkorea, Brasilien, Indien und Nigeria bei ihnen besonders hoch im Kurs.

United stellt darüber hinaus fest, dass viele allein reisende Fluggäste gerne die technikbasierten Hilfen der Fluggesellschaft in Anspruch nehmen, die alle auch über die United-App zur Verfügung stehen. Das beginnt bei der KI-unterstützten GenAI-Reiseinspiration des digitalen United-Bordmagazins Hemispheres® und setzt sich mit Services fort wie dem Terminal Guide für schnelles Zurechtfinden an Flughäfen, der Wahl des Lieblingssitzplatzes auf dem Flug und den Live-Aktivitäten fürs iPhone und die Apple Watch.

Über United

