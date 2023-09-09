Bessere Reichweite beim Gulfstream G700

Flight Test update Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

Gulfstream konnte nach Ergebnissen während dem Flugtestprogramm die Reichweite bei dem neuen Gulfstream G700 um 250 Nautische Meilen steigern.

Die Gulfstream G700 hatte bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 7.500 Nautischen Meilen (13.890 km) sowie 6.400 Nautische Meilen (11.853 km) bei Mach 0,90. Diese beiden Leistungswerte konnten im Rahmen der Flugerprobung nun sogar erhöht werden. Der Flugzeugbauer aus Savannah im Bundesstaat Georgia kann die beiden Reichweitenwerte bei dem G700 Ultralangstreckenjet um jeweils 250 Nautische Meilen auf 7.750 Nautische Meilen (14.353 km) und 6.650 Nautische Meilen (12.315 km) erhöhen. Laut Gulfstream kann auch die maximale Geschwindigkeit (Maximum Operating Speed) von Mach 0,925 auf Mach 0,935 erhöht werden.

Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

Auch bei dem Kabinendruck, der für den Komfort der Passagiere besonders auf Langstrecken von hoher Bedeutung ist, wird die G700 ihren Mitfliegern bessere Werte als versprochen bieten. Wenn die G700 auf einer Höhe von 41.000 Fuß fliegt, entspricht der Kabinendruck an Bord nur dem Druck einer Aussenhöhe von 2.840 Fuß oder 866 Meter über Meer, was rund 24 Meter niedriger ist als die geplanten Werte. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken.

Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

Das Flugtestprogramm bei dem neuen Ultralangstreckenjet G700 hat am 14. Februar 2020 begonnen und soll laut Gulfstream kurz vor dem Abschluss stehen. Im Flugtestprogramm stehen fünf Prototypen, diese haben mittlerweile 4.100 Flugteststunden absolviert. Die Gulfstream G700 erreichte beim Ausfliegen der Flugenveloppe eine Geschwindigkeit von Mach 0.99 und eine Flughöhe von 54.000 Fuß (16.459 Meter). Die maximale Reisefluggeschwindigkeit liegt bei der G700 bei Mach 0,935 und die höchste Reiseflughöhe liegt bei 51.000 Fuß (15.545 Meter). Die G700 soll ab Ende Jahr am Markt verfügbar sein und rund 70 Millionen US-Dollar kosten.