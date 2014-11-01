Gulfstream American Peregrine 600

Gulfstream American Peregrine 600, Herstellerland: USA Die Gulfstream American Peregrine 600 war als zweisitziger Stahltrainer für die Schulung konzipiert worden. Spannweite: 10,51 m, Länge: 11,68 m, Maximales Abfluggewicht: 3265 kg

1979 begann Gulfstream American Corporation mit der Entwicklung eines zweiplätzigen Strahltrainer für die Schulung von Militärpiloten. Das Konzept und zahlreiche Baugruppen stammten von dem Geschäftsreiseflugzeug Hustler 500. Der Flügel ist im unteren drittel des Rumpfes angebracht und ist mit Doppelspaltklappen und kleinen Winglets ausgerüstet. Die Pilotensitze sind nebeneinander angeordnet wobei Gulfstream eine Version mit Tandemsitzen plante. Der Prototyp wurde mit einem JTD15D-4 von 1134 kp angetrieben und startete am 22. Mai 1981 zu seinem Jungfernflug. Die Serienversion war mit dem leistungsstärkeren Triebwerk JTD15D-5 geplant. Ein vorzeitiges Ende fand das Projekt am 23. November 1983 als der erste Prototyp abstürzte.

Technische Daten Gulfstream American Peregrine 600

Hersteller: Gulftsream American

Land: USA

Verwendung: Zweiplätziger Trainer

Antrieb Variante 1: Pratt & Whitney JTD15D-5

Leistung: 1350 kp

Antrieb Variante 2: zwei Williams Reasearch WR 44

Leistung: je 675 kp

Besatzung: 2 Piloten

Erstflug: 22. Mai 1981