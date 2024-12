Piper M700 FURY in Großbritannien zugelassen

Piper M700 FURY (Foto: Piper Aircraft)

Die britische Zivilluftfahrtbehörde hat der Piper M700 FURY die Musterzulassung erteilt, die erste FURY soll noch in diesem Monat an einen Kunden in Großbritannien ausgeliefert werden.

Die Piper M700 FURY wurde anfangs Februar 2024 angekündigt und ist das Nachfolgemuster der M600SLS, die FURY hat die US-amerikanische Musterberechtigung bereits im März 2024 erhalten. Mit der britischen Zulassung kann der schnelle Turboprop nun auch im Vereinigten Königreich betrieben werden.

Die Piper M700 FURY wird von einer 700 PS starken Pratt & Whitney Canada PT6A-52 Turbine angetrieben, verglichen mit der Turbine im Vorgängermodell entspricht dies einer Steigerung der Leistung um 100 PS. Bei maximalem Startgewicht kann die M700 mit 2.048 Fuß pro Minute steigen, was einer Steigerung um 32 Prozent gegenüber der M600 entspricht. Der Steigflug auf 25.000 Fuß (7.620 Meter) dauert knapp vierzehn Minuten, 34 Prozent schneller als bei der M600. Die Startstrecke beträgt 1.994 Fuß (608 Meter) und die Landestrecke 1.968 Fuß (600 Meter), das sind jeweils etwa 700 Fuß (213 Meter) weniger als bei dem Vorgängermodell Piper M600.

Die Garmin G3000 Avionik mit Autoland ist die gleiche wie bei der Piper M600, aber die Piper M700 FURY verfügt zusätzlich über Garmins PlaneSync 4G LTE-Mobilfunkdatenverbindungstechnologie, die es M700 Besitzern ermöglicht, Kraftstoffmenge, Öltemperatur, Batteriespannung und METAR Wetterberichte am Bodenstandort der M700 aus der Ferne zu überprüfen. Es ermöglicht auch das drahtlose und ferngesteuerte Herunterladen von Datenpaketen.

Die Reichweite der Piper M700 FURY beträgt 1.852 Seemeilen (3.430 Kilometer), gegenüber 1.658 Seemeilen (3.070 Kilometer) der M600, und die maximale Reisegeschwindigkeit steigt von 274 Knoten (507 km/h) bei der M600 auf 301 Knoten (557 km/h).