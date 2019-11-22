Piper Pa-46-310P Malibu

Piper Pa-46-310P Malibu (Foto: AVI Picture)

Die Piper Pa-46-310P Malibu ist ein einmotoriges Reiseflugzeug mit Druckkabine, das Flugzeug absolvierte am 30. November 1979 den Jungfernflug.

Piper Pa-46-310P Malibu

Ende November 1982 stellte Piper ihr erstes einmotoriges Reiseflugzeug mit Druckkabine vor. Bis zu vier Passagiere finden in einer vom Cockpit abgetrennten Druckkabine platz, diese steigt im normalen Reiseflug auf einer Höhe von 7.600 Metern nicht höher als auf 2.400 Meter. Die geräumige Passagierkabine weist eine Breite von 126 cm und eine maximale Höhe von 119 cm auf. Die Piper Malibu ist ein freitragender Tiefdecker mit Einziehfahrwerk. Die Maschine besticht durch ihre elegante Linienführung. Der Flügel ist schlank und verfügt über eine relativ grosse Spannweite. Die aerodynamisch ausgezeichnete Auslegung der Malibu führt zu einem relativ geringen Treibstoffverbrauch der wiederum in einer sehr guten Reichweite resultiert. Im September 1983 wurde die Piper Malibu zugelassen und im November begann die Auslieferung der ersten Serienmaschinen. Als die verbesserte Malibu Mirage in Produktion ging haben gesamthaft 402 Malibus die Werkhallen von Piper verlassen.

Piper Pa-46-310P Malibu (Foto: AVI Picture)

Daten: Piper Pa-46-310P Malibu

Hersteller: Piper Aircraft.

Verwendung: Sechsplätziges Reiseflugzeug.

Antrieb: Sechszylinder Boxermotor, Continental TSIO-520-BE.

Startleistung: 310 PS, 229 kW

Besatzung: 1-2 Piloten

Passagiere: 4-5

Erstflug: 30. November 1979

Abmessungen

Länge: 8,7 m

Spannweite: 13,1 m

Höhe: 3,4 m

Flügelfläche: 16,3 m²

Massen

Leergewicht: 1.116 kg

Maximales Startgewicht: 1.868 kg

Treibstoffkapazität: 462 l

Normale Nutzlast: 752 kg

Flugleistungen

Maximale Geschwindigkeit: 433 km/h

Reisegeschwindigkeit 65% Leistung: 380 km/h

Überziehgeschwindigkeit mit Landeklappen: 107 km/h

Dienstgipfelhöhe: 7.600 m, 25.000 Fuss

Reichweite mit 65% Leistung: 2.600 km

Startstrecke: 617 m

Landestrecke: 439 m