Piper PA-38

Piper PA-38 Tomahawk (Foto: Piper)

Piper PA 38, Land: USA Piper führte 1978 ein neues zweisitziges Schul- und Reiseflugzeug ein. Das Flugzeug bekam den Namen "Tomahawk". Spannweite: 10,36 m, Länge: 7,04 m, Maximales Abfluggewicht: 757 kg

1978 führte Piper ein neues zweisitziges Reise- und Schulflugzeug unter dem Namen Piper PA 38 ein. Es war ein freitragender Tiefdecker mit starrem Dreibein-Fahrwerk, einem T-Leitwerk und einer geschlossenen Kabine, worin zwei Personen nebeneinander sitzen konnten. Das kleine Schulflugzeug wurde von einem Avco Lycoming O-235-L2C angetrieben. 1982 kam die verbesserte Version mit der Neubezeichnung PA 38 112 Tomahawk II auf den Markt. Gegen Jahresende musste die Produktion aus wirtschaftlichen Gründen gestoppt werden. Bis zu dieser Zeit hatte Piper 2497 Flugzeuge dieses Typs gebaut und hoffte die Produktion 1984 fortführen zu können. Dies war aber nicht möglich, da die Tomahawk zu den Flugzeugen gehörte, die am stärksten von den neuen Produkthaftungsgesetzen betroffen war.

Technische Daten: Piper PA-38 Tomahawk

Hersteller: Piper

Land: USA

Verwendung: leichtes Schul- und Reiseflugzeug

Antrieb: Avco Lycoming O-235-L2C