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Piper PA 25 Pawnee

01.11.2014 RK
Piper P A25 Pawnee
Piper PA 25 Pawnee (Foto: Wikipedia, Towpilot)

Piper PA 25 Pawnee, Herstellerland: USA Die Piper PA 25 Pawnee war wegen ihrer Robustheit ein sehr wichtiges Agrarflugzeug und wird heute oft an Segelfluggeländen als F-Schlepp Maschine eingesetzt. Spannweite: 11,02 m, Länge: 7,73 m, Maximales Abfluggewicht: 1315 kg

In den fünfziger Jahren entwickelte Piper in Vero Beach ein Agrarflugzeug mit der Bezeichnung PA-25 Pawnee. Das besondere an der Maschine waren abgestrebte Tragflächen, ein starres Spornfahrwerk und ein Vier- Zylinder Boxermotor Avco Lycoming O-540-B. Um die Sicherheit des Piloten bei einem Unfall zu erhöhen, wurde eine hohe Sitzposition mit guter Rundumsicht konstruiert, spezielle Sicherheitsgurte mit einem Rückhaltesystem, welches über der Zertifikationsnorm lag und eine besondere Cockiptzelle, die im Falles eines Absturzes bei geringer Geschwindigkeit weitgehend unbeschädigt bleibt. Wegen diesen Sicherheitsmassnahmen verkaufte Piper bis zum Produktionsende 1982 rund 5000 Maschinen dieses Typs. Die Maschine bewährte sich auf allen Erdteilen als Sprühflugzeug.

Piper PA 25 Pawnee (Foto: Rafael Cordero)

Technische Daten: Piper PA 25 Pawnee

Hersteller: Piper
Verwendung: Agrarflugzeug
Antrieb: Vier- Zylinder Boxermotor Avco Lycoming O-540-B

Länge: 7.73 m
Spannweite: 11.02 m
Höhe: 2.21 m
Flügelfläche: 17 m²
Leergewicht: 725 kg
Maximales Startgewicht: 1315 kg
Reichweite: 435 km
Reisegeschwindigkeit: 169 km/h
Dienstgipfelhöhe: rund 4000 m
Antrieb: Lycoming O-540-B
Leistung: 238 PS

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