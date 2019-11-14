Piper PA-28 Cherokee

Piper PA-28 Cherokee Prototyp 1961 (Foto: Piper)

Die Piper PA-28 Cherokee ist ein viersitziges Reise- und Schulflugzeug, die PA-28 aus den 1960er Jahren bildet den Grundstein für eine der erfolgreichsten Flugzeugfamilien. Die PA-28 wird auch heute noch gebaut.

Piper PA-28 Cherokee (Modelle 1960 bis 1965)

Die erste Piper Cherokee startete am 14. Januar 1960 zu ihrem erfolgreichen Jungfernflug. Was Piper damals noch nicht wusste ist, dass sich die PA-28 Cherokee rasch zu einem der beliebtesten Reiseflugzeuge mauserte. Die Piper PA-28 Cherokee bildet die Grundlage für eine ganze Modellreihe, die mit der Piper PA-28 Archer III auch heute noch gebaut wird. Inzwischen wurden von allen PA-28 Modellen mehr als 37.000 Maschinen ausgeliefert. Bei der PA-28 handelt es sich somit um eines der meistgebauten Sportflugzeuge. Piper entwickelte die PA-28 Cherokee, um damit die älteren PA-22 TriPacer und PA-24 Comanche zu ersetzen. Der US-amerikanische Flugzeugbauer aus Vero Beach in Florida beabsichtigte mit der Cherokee aber auch, die Cessna 172 zu konkurrenzieren. Die PA-28 Cherokee wurde Ende der 1950er Jahre durch Karl Bergey, Fred Weick und John Throp entwickelt. Schon damals fokussierte man auf eine möglichst einfache Bauweise, damit die Herstellungskosten tief gehalten werden konnten. Die Piper PA-28 Cherokee kostete bei ihrer Markteinführung im Jahr 1961 im günstigsten Fall 9.995 US Dollar. Bei der Piper Cherokee griff Piper zum ersten Mal das Konzept des Tiefdeckers auf, man versprach sich bei starkem Wind ein besseres Flugverhalten als bei den früheren Hochdecker. Von der ursprünglichen Piper PA-28 Cherokee wurden zwischen 1960 und 1965 insgesamt 3.000 Flugzeuge produziert. Ab 1964 kam die verbesserte Piper PA-28 Cherokee B auf den Markt.

Piper Cherokee 160 (Foto: Vigors Aviation)

Hauptkonstruktionsmerkmale der Piper PA-28 Cherokee

Bei der PA-28 Cherokee handelt es sich um einen Tiefdecker in Ganzmetallbauweise. Bei dem Leitwerk setzt Piper auf eine tiefliegende Höhenflosse und herkömmliche Seitenflosse abschliessend am Hinterrumpf. Beide Leitwerkkomponenten sind mit trimmbaren Ruderflächen ausgerüstet. Das nicht einziehbare Fahrwerk besteht aus einem steuerbaren Bugrad und einem Hauptfahrwerk, dieses ist mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgerüstet. Der Rumpf ist konventionell mit Spanten und Längsträgern aus Leichtmetall aufgebaut und mit Aluminium beplankt. Als Motor hat sich Piper für den 160 PS starken Vierzylinder Boxermotor Lycoming O-320-B entschieden. Die Cherokee bietet neben dem Piloten Platz für drei Passagiere. Die Form des Flügels ist konstruktiv einfach gehalten, nur beim Übergang zum Rumpf hin wurde ein kleines Trapez gewählt, sonst ist der die Tragfläche rechteckig. Die beiden Flügelhälften beherbergen je einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 36 Gallonen, als Option können 50 Gallonen mitgehführt werden. An der Flügelendleiste sind die Landeklappen und Querruder anscharniert, beide Steuerflächen werden mechanisch betätigt. Das Höhen- und Seitenruder wird ebenfalls mechanisch gelenkt.

Piper Cherokee 160 (Foto: Internet)

Flugleistungen der Piper PA-28 Cherokee

Die ersten Piper Cherokee konnte man mit einem 150 PS oder 160 PS starken Motor kaufen, die Motorenleistung sind für die Leistungswerte der Cherokee natürlich entscheidend. Die Piper Cherokee verfügt aber in jedem Fall über sehr gute Flugeigenschaften, man kann die Cherokee sowohl als genügsames Reiseflugzeug als auch als gutmütiges Schulflugzeug verwenden.

Technische Daten: Piper PA-28 Cherokee (160 PS Motor)

Land: USA

Verwendung: Einmotoriges Reise- oder Schulflugzeug

Motor: Lycoming O-320-B

Leistung: 160 PS

Propellerdurchmesser: 1,82 Meter, 72 Inch (maximal 74 Inch)

Besatzung: 1 bis 2 Piloten

Passagiere: 2 bis 3

Erstflug: 14. Januar 1960

Abmessungen

Spannweite: 9,144 Meter, 30 Fuß 0 Inch

Länge: 7,087 Meter, 23 Fuß 3 Inch

Höhe: 2,210 Meter, 7 Fuß 3 Inch

Flügelfläche: 14,865 m² 160 Quadrat Fuß

Gewichte

Maximales Startgewicht: 998 kg, 2.200 Lb

Leergewicht: 545 kg, 1.201 Lb

Gewicht Gepäckraum: 45 kg, 100 Lb

Treibstoff Option 1: 136,8 Liter, 36 US Gallonen

Treibstoff Option 2: 190 Liter 50 US Gallonen

Flugleistungen

Anfangssteigrate: 700 Fuß pro Minute

Maximale Geschwindigkeit: 228 km/h, 123 Knoten

Reisefluggeschwindigkeit: 200 km/h, 108 Knoten

Maximale Reiseflughöhe: 4.574 Meter, 15.000 Fuß

Dienstgipfelhöhe: 5.336 Meter, 17.500 Fuß

Maximale Reichweite: 814 km, 440 NM (36 US Gallonen)

Maximale Reichweite: 1.111 km, 600 NM (50 US Gallonen)

Startrollstrecke: 238 Meter, 775 Fuß

Landerollstrecke: 170 Meter, 550 Fuß