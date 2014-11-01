Piper Pa-28RT-201T Turbo Arrow IV

Piper PA 28R-201T Turbo Arrow IV

Piper Pa-28RT-201T Turbo Arrow IV, Land: USA Die Turbo Arrow ist die moderne Weiterentwicklung der Piper Pa 28 Cherokee. Sie ist eines der erfolgreichsten Flugzeuge seiner Klasse. Spannweite: 10,80 m, Länge: 7,62 m, Maximales Abfluggewicht: 1315 kg

Die Turbo Arrow IV ist die modernste Weiterentwicklung der Piper Pa 28 Cherokee Serie. Die Cherokee absolvierte ihren Jungfernflug am 14. Januar 1960, aus diesem vierplätzigen Schul – und Reiseflugzeug entstanden die sehr beliebten Piper Warrior und Piper Archer. Die Turbo Arrow ist mit einem leistungsstarken Sechszylinder Boxermotor mit Turboaufladung ausgerüstet und verfügt über ein Einziehfahrwerk. Neben der Turbo Arrow IV wurde auch die Arrow III mit einem Motor ohne Turbolader gebaut. Die Vielfalt der Produkte des Piper Cherokee und die ständige Weiterentwicklung machte dieses Flugzeug zu einer der erfolgreichsten Konstruktionen in dieser Klasse. Heute wird die Arrow von New Piper Aircraft INC in Vero Beach produziert.

Piper Pa-28RT-201T Turbo Arrow IV (Foto: John Myers)

Technische Daten: Piper Pa-28RT-201T Turbo Arrow IV

Hersteller: New Piper Airfcraft INC, Vero Beach Florida.

Verwendung: Vierplätziges Schul- und Reiseflugzeug.

Antrieb: ein turbogeladener Sechszylinder Boxermotor Continental TSIO-360-FB mit 200 PS.