Rollout der 400sten Citation Latitude

400ste Cessna Citation Latitude (Foto: Textron Aviation)

Cessna hat während der EBACE 2024 den Rollout der vierhundertsten Cessna Citation Latitude bekanntgegeben, die Maschine wird im Verlauf dieses Jahres an einen Kunden übergeben.

Die Cessna Citation Latitude wurde im Oktober 2011 lanciert und ist seit dem 5. Juni 2015 zugelassen, die erste Kundenmaschine wurde am 27. August 2015 an Aircraft Management Group, Inc in Pittsburgh ausgeliefert. Nun konnte der Flugzeugfabrikant aus Wichita den Roll-Out der 400sten Cessna Citation Latitude feiern. Die Citation Latitude ist seit acht aufeinanderfolgenden Jahren der weltweit am häufigsten ausgelieferte Businessjet mittlerer Größe. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und beeindruckenden Reichweite von 2.700 Seemeilen ist die Citation Latitude bei den Kunden sehr beliebt.

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Die Citation Latitude kann maximal neun Fluggäste aufnehmen. Der erfolgreiche Midsize Business Jet von Cessna verfügt bei einer hohen Reisefluggeschwindigkeit über eine Reichweite von bis zu 2.700 Nautischen Meilen (5.000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei 442 Knoten (819 km/h). Bei der wirtschaftlichsten Reisefluggeschwindigkeit kann die Citation Latitude sogar Nonstop Entfernungen von 2.850 Nautischen Meilen (5.278 km) überwinden. Die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Im Cockpit der Citation Latitude finden die Piloten das Garmin G5000 mit drei großen Bildschirmen und einem modernen Autopiloten mit automatischer Schubsteuerung.