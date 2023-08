Island Air und go! planen Code-Sharing

Island Air und go! airlines wollen einen provisorischen Code-Share Vertrag unterzeichnen.

Die beiden Airlines wollen auf Flügen zwischen Kahului und Hilo, sowie auf der Strecke Kahului und Lihue zusammenarbeiten. Mesa Air Group, die Muttergesellschaft von go! Sagte, sie hoffe, dass man weitere Routen zusammen anbieten könne, wenn der Vertrag mit Mokulele Airlines ausgelaufen sei. Dies sollte Ende April der Fall sein. Mokulele Airlines bedient kürzere Inter-Insel Strecken wie beispielsweise Kona-Kahului oder Kapalua-Honolulu. Island Air und go! könnten ihre Code-Share Flüge bereits in den nächsten Wochen aufnehmen.