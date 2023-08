Tiger auf Mistral

Erstmals ist ein französischer Tiger Kampfhubschrauber auf dem Kleinträger Mistral zu Besuch gewesen.

Kürzlich beherbergte der französische Träger Mistral einen Kampfhubschrauber aus russischer Produktion. Ein Kamov Ka-52 Alligator stattete dem Hubschrauberträger einen besuch ab, da musste die französische Armee natürlich nachziehen. Am 9. Dezember landeten zwei Eurocopter Tiger Kampfhubschrauber auf dem Deck der Mistral. Es war das erste mal, dass sich der Armeehubschrauber über der offenen See bewegte, diese Landungen gehörten zur dritten und abschliessenden Erprobung des Tiger Hubschraubers in der französischen Armee.