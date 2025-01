Global Airlines Airbus A380 in Portugal

Airbus A380 Global Airlines (Foto: Hi Fly Airlines)

Hi Fly schreibt Geschichte mit der Ankunft des zweiten Airbus A380 in Portugal, der Superjumbo von Global Airlines wurde von Dresden, Deutschland, nach Beja, Portugal, überflogen.

Dies ist der zweite Airbus A380, der jemals in Portugal gelandet ist. Das erste Mal geschah dies 2018, als Hi Flys A380 9H-MIP ankam und die Umweltkampagne „Rettet die Korallenriffe“ der Mirpuri Foundation vorführte. Der historische Moment lockte eine beeindruckende Anzahl von Zuschauern zum Flughafen Beja, die die Ankunft des Superjumbos unbedingt miterleben wollten.

Das Hi Fly-Team überführte den ersten Airbus A380-841 von Global Airlines mit der Kennung 9H-GLOBL erfolgreich auf eine 1.240 Seemeilen lange Reise von Dresden, Deutschland, nach Beja, Portugal. Commander Carlos Mirpuri, stellvertretender Vorsitzender der Hi Fly Group, leitete den dreistündigen Flug. Zuvor hatte er die Missionen vom Mojave Desert Airport nach Prestwick im Mai und von Prestwick nach Dresden im Oktober letzten Jahres geleitet.

Airbus A380 Global Airlines (Foto: Hi Fly Airlines)

Bei seiner Ankunft in Beja bemerkte Commander Mirpuri:

Der A380 ist ein technologisches Wunderwerk. Nichts ist damit vergleichbar. Er ist wie ein Raumschiff und trotz seiner beeindruckenden Größe so reaktionsschnell wie ein kleiner Airbus. Es ist ein absolutes Vergnügen, ihn zu fliegen. Ich freue mich darauf, dieses beeindruckende Flugzeug wieder zu fliegen, wenn es seinen ersten kommerziellen Flug mit Global Airlines macht. Dies ist der Höhepunkt von fast zwei Jahren Arbeit, an der ein engagiertes Expertenteam von Hi Fly und Global unermüdlich gearbeitet hat.

Hi Fly gehört zu dem sehr exklusiven Club von nur 15 Fluggesellschaften, die jemals den A380 betrieben haben, das größte und modernste Flugzeug, das jemals gebaut wurde. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Qualität erworben und setzt immer wieder neue Maßstäbe in den globalen Luftfahrtstandards. Die technische Kompetenz und operative Exzellenz waren die Hauptgründe dafür, dass Global Airlines Hi Fly zur Unterstützung bei der Reaktivierung gebrauchter A380 auswählte, die am Mojave Desert Airport abgestellt und gewartet wurden.

James Asquith, Gründer und CEO von Global Airlines, sagte:

Dies ist nun der fünfte Flug in der Geschichte von Global Airlines und wir freuen uns, dass die äußerst qualifizierte Hi Fly-Crew unser erstes Flugzeug wieder in die Lüfte hebt. Bei Global Airlines streben wir bei allem, was wir tun, nach dem Besten und die Erfahrung von Hi Fly in unserem Cockpit ist ein Teil davon. Wir haben gerade erst begonnen und es wird im Jahr 2025 noch viele weitere Flüge geben, da Global und Hi Fly weiterhin daran arbeiten, die Global-Flugzeuge um die Welt zu bringen.

Airbus A380 Hi Fly Global Airlines Crew (Foto: Hi Fly Airlines)

Hi Fly und der Airbus A380

Hi Fly wurde die vierte europäische Fluggesellschaft und der 14. globale Betreiber, der den Airbus A380 fliegt, was den Beginn des Wet-Leasing-Geschäfts mit dem legendären Flugzeug markiert. Der Airbus A380 9H-MIP wurde 2018 in die Flotte von Hi Fly aufgenommen und diente der Sensibilisierung für die Kampagne „Rettet die Korallenriffe“ der Mirpuri Foundation. Die auffällige Lackierung zeigte auf einer dunkelblauen Seite zerstörte Korallen und auf einer kontrastierenden hellblauen Seite einen unberührten Ozean mit lebendigem Meeresleben. Während seiner Zeit bei Hi Fly besuchte das Flugzeug 53 Flughäfen in 33 Ländern auf vier Kontinenten, was Hi Fly zum führenden Unternehmen hinsichtlich der Anzahl der von einem A380-Betreiber besuchten Flughäfen macht. Von allen A380-Betreibern weltweit war Hi Fly die erste europäische Fluggesellschaft und die zweitgrößte weltweit in Bezug auf Landeziele – und das alles in nur zwei Jahren. Das ikonische 9H-MIP-Flugzeug „Rettet die Korallenriffe“ trug eine wichtige Umweltbotschaft zu Millionen von Menschen weltweit.

Über Hi Fly

Hi Fly ist der weltweit größte Spezialist für Wet-Lease-Verträge für Airbus-Großraumflugzeuge, EASA- und IOSA-zertifiziert und FAA-zugelassen, mit AOCs in Portugal und Malta und einer Lizenz für den weltweiten Betrieb. Die Fluggesellschaft betreibt eine große Flotte aus Airbus-Flugzeugen der Typen Airbus A320, A330 und A340, die weltweit für Wet-Lease und Charter, Passagier- und Frachtflüge mit kurz-, mittel- und langfristigen Verträgen zur Verfügung stehen. Zu den Kunden zählen Fluggesellschaften, Regierungen, Reiseveranstalter, Speditionen sowie Privatpersonen und das Militär. Dies ist das Kerngeschäft von Hi Fly und wurde in den letzten 20 Jahren mit unübertroffener operativer Expertise entwickelt.