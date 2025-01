Qantas Airbus A380 Wartung in Dresden

Qantas Airbus A380 (Foto: Airbus)

Heute Morgen wird ein Airbus A380 von Qantas am Flughafen Dresden erwartet, der Superjumbo wird bei Elbe Flugzeugwerke GmbH einer grossen Wartung unterzogen.

Die Qantas Airbus A380 sind in Dresden keine Seltenheit, Qantas hat vor der Corona Krise neun Airbus A380 in Dresden mit einer neuen Kabineneinrichtung ausgestattet. Nun kommt heute der erste von mehreren Qantas Airbus A380 von Sydney über Singapore her für grosse Wartungsarbeiten nach Dresden zu den Elbe Flugzeugwerke. Qantas Flug QF6021 wird um 10:00 Lokalzeit am Flughafen Dresden erwartet. Die Unterhaltsarbeiten sollen mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Der Qantas Airbus A380 mit der Kennung VH-OQI ist bereits im Jahr 2020 für Unterhaltsarbeiten und einer Erneuerung der Kabine in Dresden gewesen. Im Laufe des ersten Halbjahrs 2025 erwartet EFW mehrere A380 von Qantas für Wartungsarbeiten in Dresden.

Die Elbe Flugzeugwerke GmbH ist einer der wenigen Unterhaltsbetriebe weltweit, die umfangreiche Wartungsarbeiten für den Airbus A380 durchführen können. Nach einem erfolgreichen Wiedereinstieg in die A380-Wartung 2024, unter anderem für den britischen Newcomer Global Airlines, verzeichnet EFW eine steigende Nachfrage für Unterhaltsarbeiten bei dem Riesenflugzeug. Insgesamt wurden in Dresden bereits über fünfzig Airbus A380 gewartet.