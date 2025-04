Osterferienstart ab Leipzig Halle und Dresden

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Die beiden Flughäfen Leipzig Halle und Dresden starten in die Osterferien 2025 und rechnen mit regem Ferienverkehr.

Zum Osterferienstart in Sachsen heben von Karfreitag bis Ostersonntag insgesamt 101 Passagiermaschinen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab – 65 am Leipzig/Halle Airport und 36 am Flughafen Dresden. Neben Urlaubszentren am Mittelmeer, im Atlantik und am Roten Meer finden sich auch europäische und deutsche Metropolen auf den Abflugtafeln.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Ziele ab dem Flughafen Leipzig/Halle

Zum Ferienauftakt starten ab Leipzig/Halle 43 Flugzeuge zu Urlaubszielen und 22 Linienflüge.

Allein nach Antalya fliegen 13 Maschinen, Mallorca und Hurghada werden zehn bzw. neun Mal angeflogen. Mit Ziel Las Palmas und Heraklion sind vier bzw. drei Abflüge vorgesehen.

Als weitere Urlaubsziele stehen auf dem Flugplan: Rhodos, Faro, Teneriffa und Fuerteventura.

Geplant sind außerdem 19 Linienflüge zu Drehkreuzen, darunter zwölf der Lufthansa nach Frankfurt. Die Verbindung nach Wien wird durch Austrian Airlines zwei Mal bedient. Istanbul wird von Turkish Airlines drei Mal angeflogen. WIZZ Air startet jeweils ein Mal nach Tirana und Bukarest.

Über die drei Drehkreuze Frankfurt, Istanbul und Wien sind Ziele weltweit erreichbar.

Der Sommerflugplan des Flughafens Leipzig/Halle bietet Verbindungen zu 29 Zielen in 13 Ländern, die von 27 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 222 Flüge im Passagierverkehr.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ziele ab dem Flughafen Dresden

Ab Dresden starten zum Ferienauftakt 21 Linien- und 15 Urlaubsmaschinen.

Mit Ziel Antalya heben sechs Flugzeuge ab, nach Mallorca fünf. Jeweils zwei Flüge sind nach Hurghada und Heraklion geplant.

Lufthansa startet zum Ferienauftakt ab Dresden am häufigsten. Die Airline steuert jeweils neun Mal die Drehkreuze Frankfurt und München an. SWISS verbindet Dresden zwei Mal mit Zürich. Des Weiteren fliegt Eurowings ein Mal nach Düsseldorf.

Über die Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich bestehen zahlreiche Umsteigeverbindungen weltweit.

Der Sommerflugplan des Flughafens Dresden bietet Verbindungen zu 14 Zielen in sieben Ländern, die vom 12 Airlines bedient werden. Pro Woche starten bis zu 111 Flüge.

Mitteldeutsche Flughafen AG