Lufthansa Technik wartet WestJet

WestJet Boeing 737 Walt Disney World Frozen Plane (Foto: WestJet)

Lufthansa Technik und die kanadische Fluggesellschaft WestJet unterzeichnen einen Wartungsvertrag Vertrag, dabei entsteht auch eine neue Reparaturwerkstatt in Calgary.

WestJet und Lufthansa Technik haben in dieser Woche die Unterzeichnung eines Exklusivvertrags bekannt gegeben, in dessen Rahmen Lufthansa Technik die Triebwerksinstandhaltung für die Boeing-737-Flotte der Fluggesellschaft mit ihren CFM International* LEAP-1B Triebwerken übernehmen wird. Der Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Volumen von mehreren Milliarden Euro ist der größte in der 30-jährigen Geschichte von WestJet und wurde nach einem strengen, wettbewerbsorientierten globalen Beschaffungsprozess abgeschlossen. Als weltweit führendes Unternehmen in der Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (MRO) wird Lufthansa Technik in Calgary eine neue Triebwerksreparaturwerkstatt errichten, die speziell für die Wartung von LEAP-1B Triebwerken für flugzeugnahe und schnelle Arbeiten vorgesehen ist. Die Anlage wird über einen modernen Prüfstand für Triebwerke der nächsten Generation verfügen, den ersten seiner Art in Kanada, und die Entstehung von Arbeitsplätzen in der Region fördern. Der Betrieb soll 2027 aufgenommen werden, wobei WestJet der erste Kunde sein wird.

Alexis von Hoensbroech, Chief Executive Officer der WestJet Group, sagte: „WestJet wurde mit der Idee gegründet, Flugreisen weiterzuentwickeln und für Kanadier erschwinglich zu machen. Dieser historische Auftrag ermöglicht es uns, wichtige Triebwerksreparaturen nach Kanada zu holen und einen wichtigen Teil unseres Geschäftsbetriebs effizienter und kostensicherer zu gestalten, während wir gleichzeitig unser Engagement für die Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit und die Unterstützung der Wirtschaft in Alberta unter Beweis stellen. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Lufthansa Technik. Dies ist ein außergewöhnlicher Moment für WestJet, unsere Gäste, WestJetters, für die Städte und Gemeinden in Westkanada und unsere Zulieferer.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird Lufthansa Technik WestJet, Kanadas größtem 737-MAX-Betreiber, eine breite Palette von Dienstleistungen bieten, wie schnelle Werkstattbesuche, Reparaturen der Triebwerke direkt am Flugzeug und sogenannte Full Performance Restorations. Die Partnerschaft umfasst die derzeitige Flotte von WestJet mit mehr als 50 Boeing 737 MAX (von insgesamt 200 Flugzeugen), eine Zahl, die bis zum Ende des Jahrzehnts auf über 130 Flugzeuge ansteigen soll, wenn man den aktuellen Auftragsbestand der Fluggesellschaft zugrunde legt. Die CFM LEAP-1B Triebwerksreparaturen für WestJet werden von Lufthansa Technik über das ausgedehnte globale Netzwerk des Unternehmens angeboten. Während die Überholungen weiterhin im Hauptwerk in Hamburg und im Joint Venture in der Nähe von Wrocław (Polen) stattfinden werden, will Sören Stark, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Technik, sagte: „Dieser Vertrag ist einer der größten, der jemals an einen MRO-Anbieter für CFM LEAP Triebwerke weltweit vergeben wurde. Er unterstreicht die führende Position von Lufthansa Technik bei der Betreuung von Triebwerkstypen der neuen Generation. Wir schätzen das große Vertrauen von WestJet in unsere umfassende Expertise und in unsere Fähigkeit, ein zuverlässiger, langfristiger Partner zu sein. Gleichzeitig sind wir dankbar für die starke Unterstützung durch unsere lokalen Verbündeten in Kanada, die für den Aufbau einer neuen Triebwerksreparaturwerkstatt und eines Prüfstandes in Calgary unerlässlich ist.“

CFM International, der Entwickler und Hersteller der LEAP-1B Triebwerke, hat ein offenes MRO-Ökosystem für seine LEAP Triebwerksfamilie geschaffen. Als CFM Premier MRO-Partner ist Lufthansa Technik lizenziert, umfassende MRO-Dienstleistungen für diese Triebwerke anzubieten. Das Unternehmen war der erste unabhängige MRO-Anbieter, der von CFM für die Instandhaltung von LEAP-1A und LEAP-1B Triebwerken anerkannt wurde, und hat bereits mehr als 70 Wartungsereignisse durchgeführt, darunter den weltweit ersten PRSV (Performance Restoration Shop Visit) für den LEAP-1A Motor (Airbus-Version des Triebwerks).

Partnerschaft für den Ausbau eines Luftfahrtdrehkreuzes von Weltrang in Westkanada

Die Errichtung des zukünftigen Standorts von Lufthansa Technik Canada wird durch die Zusammenarbeit mit und die Beteiligung an der Finanzierung durch Partner wie der kanadischen Regierung, der Regierung von Alberta, dem Opportunity Calgary Investment Fund (OCIF), der Calgary Economic Development, dem Calgary International Airport und der Canada Infrastructure Bank ermöglicht. Diese Partner haben entscheidend dazu beigetragen, das Wachstum des Luftfahrtclusters in Calgary bis heute zu fördern.

Die Calgary Airport Authority ist stolz darauf, einen langfristigen Mietvertrag mit Lufthansa Technik für die Triebwerkswartungs- und -testanlage unterzeichnet zu haben, die unter anderem WestJet als Ankerkunden dienen wird. Diese 120-Millionen-Dollar-Investition (80,6 Millionen Euro) wurde mit Unterstützung der Regierung von Alberta, der Canada Infrastructure Bank, PrairiesCan (eine Bundesbehörde zur Förderung von Wirtschaftswachstum, Innovation und Diversifizierung in Kanadas Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba) und OCIF in Zusammenarbeit mit der Calgary Economic Development gesichert. Die Authority wird die Finanzierungs-, Planungs-, Bau- und Errichtungsphasen der zugehörigen Gebäude beaufsichtigen, die 3,6 Hektar Flughafengelände einnehmen und sich nahtlos in die strategischen Wachstumspläne des Calgary International Airport einfügen werden. Die Anlage wird die regionale Wirtschaftsentwicklung ankurbeln und Calgarys Rolle als Tor zur internationalen Luftfahrtinnovation und -exzellenz stärken. Gleichzeitig erhalten die Fluggesellschaften Zugang zu Einrichtungen von Weltklasse, die zuverlässige, effiziente und kostengünstige Wartungsdienste gewährleisten.

Die kanadische Regierung investiert über PrairiesCan 8 Millionen kanadische Dollar (5,4 Millionen Euro) in die Calgary Airport Authority für den Bau, die Einrichtung und die Ausstattung der neuen 14.000 Quadratmeter großen Triebwerkswartungs- und Testeinrichtung am Calgary International Airport.Lufthansa Technik in der dann neu geschaffenen Reparaturstation in Calgary die schnellen Werkstattaufenthalte durchführen.

Die Regierung von Alberta unterstützt den Triebwerksprüfstand und die Reparatureinrichtung von Lufthansa Technik mit insgesamt 7,45 Millionen Dollar (5 Millionen Euro), die sich aus 3 Millionen Dollar (2 Millionen Euro) aus dem Investitions- und Wachstumsfonds und 4,45 Millionen Dollar (3 Millionen Euro) aus dem Aerospace Workforce Development Grant zusammensetzen. Der Investitions- und Wachstumsfonds ist ein Anreizprogramm, das Alberta dabei hilft, hochwertige, arbeitsplatzschaffende Investitionen des Privatsektors zu unterstützen. Der Aerospace Workforce Development Grant zielt darauf ab, Ausbildung und Personalentwicklung zu unterstützen, um Investitionen anzuziehen, Innovationen voranzutreiben und die wirtschaftliche Entwicklung in Albertas Luft- und Raumfahrtsektor zu fördern.

OCIF investiert über einen Zeitraum von vier Jahren bis zu 2,5 Millionen Dollar (1,7 Millionen Euro), um Lufthansa Technik bei der Einrichtung des westkanadischen Hauptsitzes in Calgary zu unterstützen. Die Einrichtung wird auch an nachhaltigeren Kraftstoffen und Triebwerken arbeiten. Die Initiative zielt darauf ab, den Talentpool der Region zu erweitern und praktische Schulungen anzubieten sowie Calgary als führend in der Entwicklung der Luftfahrt zu positionieren.

Calgary Economic Development (CED) spielte eine Schlüsselrolle bei der Expansion von Lufthansa Technik nach Calgary, indem sie die Unternehmensleitung mit wichtigen Interessenvertretern zusammenbrachte und das wettbewerbsfähige Geschäftsumfeld und den florierenden Luftfahrtsektor der Stadt präsentierte. Die CED hob auch Calgarys qualifizierten Talentpool durch detaillierte Prognosen, Hochschulpartnerschaften und technisches Fachwissen hervor.

Lufthansa Technik Canada (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik) plant, bis zum Jahr 2030 bis zu 160 neue Arbeitsplätze in Calgary zu schaffen. Der Bau der Triebwerkswartungsanlage soll Mitte 2025 beginnen und wird voraussichtlich etwa zwei Jahre dauern. Nach der Fertigstellung wird sie eine Reihe von Triebwerksinstandhaltungsarbeiten ermöglichen, die bisher außerhalb Kanadas durchgeführt wurden. Zur Vorbereitung auf den Betrieb wird noch in diesem Jahr ein spezielles Schulungszentrum eröffnet, in dem neue Mitarbeitende die erforderlichen Fähigkeiten erwerben werden. Die Einstellung von Mitarbeitenden für verschiedene Positionen wird in Kürze beginnen.

Die Expansion von Lufthansa Technik nach Westkanada ist Teil der Unternehmensstrategie „Ambition 2030“, die unter anderem auf Investitionen in das Kerngeschäft und globales Wachstum abzielt. Ein wichtiger Teil davon ist der Ausbau der MRO-Kapazitäten, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, insbesondere für das Triebwerk CFM LEAP-1B. Das Triebwerk der Boeing 737 MAX entwickelt sich zum führenden Motormuster in der Region Amerika. Daraus ergeben sich für Lufthansa Technik erhebliche Chancen, das Geschäft mit verschiedenen nordamerikanischen Fluggesellschaften auszubauen. Um von diesem Wachstum zu profitieren, plant das Unternehmen, seine Quick-Turn-Kapazitäten deutlich auszubauen und seine Präsenz in der Region zu verstärken.

Der Fokus von WestJet auf die regionale Entwicklung zeigt sich in seinem globalen Luftfahrt-Drehkreuz in Calgary. Dank strategischer Investitionen hat sich die Stadt zum am besten angebundenen mittelgroßen Drehkreuz in Nordamerika entwickelt. Das kontinuierliche Engagement von WestJet für den Aufbau eines Luftfahrtclusters von Weltrang in Calgary trägt zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Die nächste Phase des Wachstums von WestJet wird nicht nur Calgarys Position in der globalen Luftfahrtlandschaft stärken, sondern auch den Wohlstand der Region fördern. Der milliardenschwere Vertrag und die Partnerschaft zwischen WestJet und Lufthansa Technik bauen auf der grundlegenden Absichtserklärung zwischen WestJet und der Regierung von Alberta auf, die Wirtschaft zu stärken, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und die Infrastruktur für eine weitere Expansion aufzubauen.

