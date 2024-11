Lufthansa Technik wartet easyJet in Mailand

easyJet Wartungshangar (Foto: easyJet)

Lufthansa Technik Milan kann jede Nacht zwei Airbus A320 Verkehrsflugzeuge von easyJet in den Wartungshangar rollen.

easyJet und Lufthansa Technik Milan haben kürzlich eine dreijährige Verlängerung ihres bisherigen Vertrags über wiederkehrende leichte Base-Maintenance-Services an der umfangreichen Airbus-A320-Familien-Flotte der Fluggesellschaft unterzeichnet. Bis Mitte 2027 werden jede Nacht zwei der über 300 Jets der Airline in Mailand ein breites Spektrum hochwertiger Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Vereinbarung gilt für Flugzeuge, die unter den Luftverkehrsbetreiberzeugnissen (Air Operator Certificates, kurz: AOCs) von easyJet UK, easyJet Switzerland und easyJet Austria betrieben werden.

Der für easyJet vertraglich vereinbarte Arbeitsumfang umfasst sogenannte Phasenchecks, bei denen größere obligatorische Prüfumfänge für die Flugzeuge der A320-Familie auf eine Reihe viel kleinerer, aber ebenfalls sehr intensiver Prüfpunkte aufgeteilt werden, die in die regelmäßigen nächtlichen Stopps bei Lufthansa Technik Milan passen. So kann beispielsweise ein größerer C1-Check in bis zu 64 kleinere Check-Besuche, sogenannte P-Checks, unterteilt werden. Darüber hinaus wird Lufthansa Technik Milan easyJet bei einer Reihe von außerplanmäßigen Aufgaben unterstützen, wie bei strukturellen Reparaturen, Modifikationen, Komponenten- oder Triebwerkswechseln sowie Reparaturen an der Kabine.

„Als langjähriger Kunde von Lufthansa Technik Milan schätzen wir das hochqualifizierte Personal, die Flexibilität und die kundenorientierte Einstellung des Unternehmens. Wir freuen uns daher auf das nächste Kapitel unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte und sind zuversichtlich, dass unsere Flotte in den besten Händen ist“, sagte Brendan McConnellogue, Director of Engineering & Maintenance bei easyJet.

„Da easyJet seit dem ersten Tag unseres Betriebs unser geschätzter Kunde ist, gehört Orange hier in Malpensa seit jeher zu unseren Lieblingsfarben“, sagte Emanuele Malnati, Geschäftsführer von Lufthansa Technik Milan. „Ich bin daher sehr stolz darauf, dass wir diese fantastische Zusammenarbeit in die Zukunft fortschreiben. Mit perfekt auf die Bedürfnisse unseres Kunden zugeschnittenen Flugzeugchecks wird die tägliche ‚Late-Night-Show‘ meines kompetenten Teams dafür sorgen, dass easyJet hier in Mailand perfekt in den nächsten Morgen startet.“

Lufthansa Technik Milan ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des globalen MRO-Konzerns (Maintenance, Repair and Overhaul). Das 2010 gegründete Unternehmen mit Sitz am internationalen Flughafen Malpensa in der zweitgrößten Stadt Italiens ist rund um die Uhr in zwei modernen Hangars tätig, in denen fünf Standardrumpfflugzeuge gleichzeitig untergebracht werden können. Es verfügt außerdem über eine Metallwerkstatt und ein temperatur- und feuchtigkeitsgeregeltes Materiallager mit einer Fläche von 2.000 Quadratmetern, in dem mehr als 1.000 Teilenummern von Verbrauchsmaterialien vorgehalten werden. Die erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen easyJet und Lufthansa Technik Milan reicht bis zur Gründung des Unternehmens zurück. Seitdem wurde die fruchtbare Zusammenarbeit mit easyJet kontinuierlich erneuert und erweitert.

