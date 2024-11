Condor baut Streckennetz aus

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor erweitert ihren Flugplan im Sommer 2025 um acht aufregende Metropolen für Städtereisen.

Ab Frankfurt geht es einmal täglich jeweils nach Rom (FCO), Mailand (MXP), Prag, Wien, Zürich, Berlin, Hamburg und München, wo Kultur, Sightseeing, Shopping, Konferenzen und kulinarische Spezialitäten auf unsere Gäste warten. Damit folgt Condor nach der erfolgreichen Einführung von anderen Städtereisezielen wie New York und Bangkok auf der Fernstrecke nun auch auf der Kurzstrecke dem wachsenden Trend, Dienstreisen (Business) und Freizeit (Leisure) miteinander zu verbinden – kurz „Bleisure“.

„Mit den acht neuen Städteverbindungen, die jeweils einmal täglich im Sommerflugplan stehen, erweitert Condor ihr Angebot um aufregende City-Ziele, in denen man eine fantastische Zeit verbringen kann“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Schließlich ist Condor schon lange kein klassischer Ferienflieger mehr: Wir entwickeln unseren Flugplan im Einklang mit den Bedürfnissen unserer Gäste konsequent weiter. Dazu kommen die exorbitant steigenden Standortkosten in Deutschland, die uns dazu bewogen haben, insgesamt fünf Flugzeuge nach Zürich, Wien, Prag, Mailand und Rom zu verlagern, um dort wirtschaftlich zu wachsen.“

Als Reaktion auf die immer stärker steigenden staatlichen Standortkosten in Deutschland, hatten bereits mehrere andere Airlines angekündigt, Kapazitäten zu verschieben. Auch Condor wird entsprechend Flüge in solche Märkte verlagern, von denen eine große Nachfrage nach Städteverbindungen wie nach Frankfurt, aber auch für touristisches Programm seitens der dort ansässigen Veranstalter besteht. Im kommenden Sommer sollen deshalb aus Deutschland heraus ein zusätzliches Flugzeug nach Zürich, eine Maschine nach Wien und erstmals auch Flugzeuge nach Prag, Mailand und Rom stationiert werden.

