Condor baut Langstrecke im Winter weiter aus

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor baut im Winterflugplan das Langstreckennetz weiter aus, das Hauptgewicht liegt dabei ab Frankfurt, auch Berlin und Stuttgart profitieren von mehr Flügen.

Mehr Verbindungen im Winterflugplan: Condor erweitert ihr Angebot im Winter 2025/26 und bietet ihren Gästen mit einem neuen täglichen Flug zwischen Stuttgart (STR) und Dubai (DXB) sowie einem zweiten täglichen Flug zwischen Berlin (BER) und Dubai (DXB) weitere Möglichkeiten, den Sommer zu verlängern. Damit verbindet Condor diese beiden deutschen Städte häufiger als jede andere Fluggesellschaft mit der arabischen Metropole.

Außerdem werden im Winter die Flüge nach Thailand, Südafrika und Panama aufgestockt: Ab Frankfurt (FRA) fliegt Condor im Winter einmal täglich nach Bangkok (BKK), Phuket (HKT) und Kapstadt (CPT). Nach Johannesburg (JNB) geht es dreimal pro Woche. Panama City (PTY), das in diesem Sommer neu angeflogen wird, wird in der Wintersaison mit zwei wöchentlichen Flügen und angepassten Flugzeiten weitergeführt.

„Mit diesen Neuerungen im Winterflugplan reagieren wir auf die hohe Nachfrage und die Beliebtheit der Destinationen bei unseren Gästen“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Dubai ist nicht nur an sich ein sehr interessantes Reiseziel, gemeinsam mit unserem Partner Emirates können Gäste auch über Dubai hinaus zu Zielen in der ganzen Welt fliegen.“

Für einen nahtlosen und komfortablen Anschluss an die Condor Langstreckenflüge ab Frankfurt stehen Gästen die Condor City-Flüge zur Verfügung. Bei den City-Zielen werden im Winter Berlin (BER), Hamburg (HAM), München (MUC), Wien (VIE) und Zürich (ZRH) an Frankfurt (FRA) angebunden. Auch auf diesen Strecken erhöht Condor ihre Kapazitäten: Die ursprünglich geplanten zwei Verbindungen pro Tag werden dann auf drei tägliche Flüge von und zu den fünf Städten in der DACH-Region aufgestockt.

