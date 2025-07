Condor erweitert City-Streckennetz

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Mehr Optionen im Sommer 2026: Nach erfolgreicher Einführung der neun europäischen Städteziele in diesem Jahr, legt Condor für nächsten Sommer weiter nach. Ab 1. Mai 2026 kommen ab dem Flughafen Frankfurt Barcelona (BCN) in Katalonien, Budapest (BUD) in Ungarn und die berühmte Lagunenstadt Venedig (VCE) hinzu. Die Flüge werden Gäste ab Frankfurt morgens, mittags und abends in die drei europäischen Metropolen bringen.

«Condor hat sich in den letzten Monaten erfolgreich mit den neuen City-Destinationen ab Frankfurt im Markt etabliert. Wir bieten unseren Gästen seitdem auf unseren täglichen Flügen ein attraktives Produkt zu optimalen Flugzeiten für Geschäfts- und Städtereisende», so Peter Gerber, CEO Condor. «Dies wird gut angenommen, daher ist es ein logischer nächster Schritt, mit Barcelona, Budapest und Venedig weitere spannende Metropolen anzubieten.»

Die drei neuen Destinationen ergänzen die bereits bestehenden City-Verbindungen nach Berlin, Hamburg, München, Paris (CDG), Mailand (MXP), Rom (FCO), Wien, Zürich und Prag im Sommerflugplan 2026. Im Rahmen der Modernisierung der Condor Kurzstreckenflotte werden auf diesen Flügen vermehrt werksneue effiziente Flugzeuge des Typs Airbus A320neo zum Einsatz kommen. Damit erwartet Gäste an Bord noch mehr Komfort dank größerer Gepäckfächer, Wifi-Optionen sowie ein optimal auf Kundenbedürfnisse eingestelltes Interieur. Alle Flüge heben in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit Business Class und Economy Class ab.

Flugtickets für Flüge nach Barcelona, Budapest und Venedig sind ab Ende kommender Woche in allen Reisebüros oder online unter www.condor.com buchbar.