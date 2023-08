JAL wird kreativ beim Sparen

Japan Airlines will ihre jährlichen Beschaffungskosten im neuen Finanzjahr ab dem 1. April um JPY 20 Milliarden (USD 203 Millionen) senken.

Dazu will JAL den Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern erhöhen. JAL will ausserdem bei Ersatzteilen sparen, und weniger Bordmagazine drucken, um den Papierverbrauch zu senken. Die Fluggesellschaft beabsichtigt zudem, mit einem neuen Landesystem Treibstoff zu sparen und am Boden mehr Strom von Flughäfen nutzen.

JAL muss für das Finanzjahr 2008 wohl einen Nettoverlust von JPY 34 Milliarden bekanntgeben, weshalb sie im nächsten Jahr JPY 50 Milliarden einsparen will.