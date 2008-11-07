Japan Airlines mit riesigem Gewinnanstieg
07.11.2008 NCAR
Japan Airlines hat ihr Nettoeinkommen im zweiten Finanzquartal mehr als verdreifacht.
Japan Airlines hat ihren Nettogewinn im zweiten Finanzquartal mehr als verdreifacht. Insgesamt kam sie auf JPY 40,09 Milliarden Yen (USD 410,42 Millionen).
Vor einem Jahr lag der Nettogewinn noch bei JPY 11,60 Milliarden. Der Umsatz sank um 6,7 Prozent auf JPY 583,26 Billionen, im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete Japan Airlines einen Umsatz von 622,26 Billionen Yen. Der Gewinnanstieg konnte durch Sondereffekte in der Rechnungslegung erzielt werden. Für das laufende Gesamtjahr korrigiert Japan Airlines die Umsatzprognose von 2.184 Billionen auf 2.093 Billionen Yen. Die operative Gewinnschätzung wurde von 50 Milliarden Yen auf 28 Milliarden Yen zurück genommen.