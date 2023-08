JAL kann Gewinnprognosen nicht erreichen

Japan Airlines wird wahrscheinlich einen Rückgang von 40 Prozent bei den Betriebseinnahmen der Gruppe im Halbjahr bis Ende September verzeichnen müssen.

Die Gewinnprognosen von JPY 50 Milliarden Yen (USD 500 Millionen) für das ganze Jahr wird JAL kaum erreichen können. Der prognos- tizierte Gewinn von JPY 50 Milli- arden bis März wäre bereits ein Rückgang um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. JAL rechnet damit, einen Halbjahresgewinn von noch JPY 30 Milliarden machen zu können. Dies liegt an den hohen Treibstoffpreisen und dem Nachfragerückgang in der Tourismusbranche. Mit seit August laufenden Sparmassnahmen will JAL JPY 4 Milliarden sparen.