Japan Airlines auf Geldsuche

Um die Finanzen bei Japan Airlines sieht es schlecht aus, die grösste Fluggesellschaft Japans sucht händeringend nach frischem Kapital und Schuldenerlassen.

Japans Fluggesellschaft fliegt momentan in der grössten Krise ihres Bestehens, die Verluste erreichten schwindelerregende Höhen und führten dazu, dass die Airline ihre Bilanz mit frischem Kapital oder Schuldenerlassen stärken muss. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo will Japan Airlines neu 9.000 Arbeitsplätze streichen, andere Quellen sprechen sogar von 10.000 gefährdeten Arbeitsplätzen, kommuniziert wurde im September die Kürzung von 6.800 Jobs. Die Airline aus Japan arbeitet an einem harten Sanierungsprogramm, das Kostensenkungen von bis zu dreissig Prozent vorsieht. Die Unternehmung gelangte nach einem unbestätigten Bericht aus der japanischen Presse, der sich auf Unternehmenskreise bei JAL beruft, an ihre Geldgeber mit der Bitte nach einer Kapitalunterstützung von 600 Milliarden Yen (6,73 Milliarden US Dollar), damit das Fluggeschäft während der Sanierungsphase reibungslos aufrecht erhalten werden kann. Die Unterstützung wird in Form von Schuldenerlassen und frischem Kapital erbeten, die meisten Kredite unterliegen einer Staatsgarantie. Bei Japan Airlines ist die Kapitaldecke momentan noch gross genug, um den Betrieb bis Ende Jahr garantieren zu können.