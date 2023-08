JAL Arbeitskampf hindert 7000 Passagiere am Fliegen

Etwa 7000 Passagiere konnten am Donnerstag aufgrund des Arbeitskonfliktes zwischen der Japan Airlines Group und ihren Piloten nicht starten.

Die Piloten von Japan Airlines (JAL), der grössten asiatischen Fluggesellschaft, traten in den Streik, wodurch 34 Inlandflüge annulliert werden mussten, das sind etwa fünf Prozent der gesamten Flüge. Laut JAL waren jedoch keine internationalen Flüge von dem Streik betroffen. Piloten der Fluggesellschaft Japan Air Commuter, die grösstenteils in Besitz von JAL ist und Flüge für JAL ausführt, sagten den für Donnerstag geplanten Streik zwar ab, die Fluggesellschaft musste aber dennoch 90 Flüge streichen, da zu wenig Vorbereitungszeit blieb. So konnten bei Japan Air Commuter etwa 2000 Passagiere nicht abfliegen, die meisten von ihnen hatten kleine Inseln im Süden Japans als Anflugsziel. Die Gewerkschaft und das Management von JAL waren ausserstande, den Konflikt durch eine Zuschlagbezahlung zu lösen. Die Gewerkschaft kündigte den Zweitagesstreik für Mittwoch und Donnerstag an, die Fluggesellschaft konnte jedoch den normalen Flugplan am ersten Streiktag noch durchführen, indem sie Piloten, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, beschäftigte. All Nippon Airways, eine Konkurrenzfluggesellschaft von JAL, konnte einen ähnlichen Streik in letzter Minute durch Verhandlungen mit ihrer Gewerkschaft verhindern. JAL machte in letzter Zeit eine bedeutende Personalkürzung durch, die die Streichung tausender Arbeitsstellen beinhaltete, um die finanzielle Gesundheit wiederherzustellen. Die Gesellschaft kam im März wieder in die schwarzen Zahlen, nachdem sie vorher während zwei Jahren Verluste zu verzeichnen hatte.