JAL bleibt der Dreamliner treu

Japan Airlines erster Boeing 787 Dreamliner wird erst im Oktober 2009 eintreffen, statt wie geplant in diesem August.

Dennoch will JAL, eine der treuesten Boeing Kunden, nicht von ihrem Plan abweichen, 35 der 787 und Optionen für 20 weitere zu kaufen. Alle der 35 bestellten Dreamliner sollen im März 2017, drei Jahre später als geplant, im Betrieb bei JAL sein.

Diese Erklärung kam, nachdem JAL ihre Befürchtung von weiteren Verzögerungen wegen dem Streik der Maschinisten bei Boeing kundtat. JAL sagte bereits, dass sie zur Überbrückung der Lieferzeit der 787 zwischen 2010 und 2012 andere Flugzeuge von Boeing einsetzen wird. Im Februar wurde noch gesagt, JAL erwäge den Kauf von Airbus A350 Flugzeugen als Ersatz.