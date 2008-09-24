JAL und Jetstar mit neuen Codesharing Routen

Der australische LCC Jetstar will sein Codesharing Abkommen mit Japan Airlines ausbauen.

Ab dem 1. Oktober werden die beiden Fluggesellschaften auf der Strecke Osaka-Gold Coast-Sydney zusammenarbeiten, ab dem 18. Dezember dann auch täglich auf der Route Tokyo-Cairns. Die Behörden in Australien und Japan befassen sich noch mit der Sache.

JAL beabsichtigt die Flüge zwischen Osaka und Gold Coast zu betreiben, während Jetstar Anschlüsse nach Sydney anbietet. Die neuen Strecken werden die Flüge zwischen Osaka, Brisbane und Sydney ersetzen, die JAL und Jetstar bereits im Codesharing betreiben.