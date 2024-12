Lufthansa Technik investiert in Portugal

Lufthansa Technik investiert in Portugal (Foro: Lufthansa Technik)

Lufthansa Technik baut in Portugal einen neuen Technikstandort auf und schafft dabei mehr als 700 neue Arbeitsplätze.

Mit dem Bau einer neuen Betriebsstätte rund 35 Kilometer südlich von Porto wird Lufthansa Technik entsprechend der Unternehmensstrategie weiterwachsen und die Kapazitäten für die Reparatur von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten deutlich erweitern. Das zukünftige Werk von Lufthansa Technik Portugal wird voraussichtlich Ende 2027 fertiggestellt und mit den neusten Technologien der MRO-Branche (Maintenance, Repair and Overhaul) ausgestattet sein. Das Unternehmen wird mehr als 700 neue Stellen schaffen, auf die sich Interessierte bereits im kommenden Jahr bewerben können. Lufthansa Technik hat das 230.000 Quadratmeter große Grundstück im Gewerbegebiet „Lusopark“ in Santa Maria da Feira gerade erworben und die Unterzeichnung des Kaufvertrages mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft in Portugal gewürdigt.

„Für Lufthansa Technik beginnt heute ein neues Kapitel: Erstmals in der Geschichte des Unternehmens bauen und eröffnen wir einen eigenen Standort in Portugal. Es ist eine große Freude, wie wir hier in Santa Maria da Feira mit offenen Armen empfangen werden“, sagte Harald Gloy, Chief Operating Officer von Lufthansa Technik. „Lufthansa Technik hat ambitionierte Wachstumsziele, wir wollen unsere Spitzenposition als weltweiter Marktführer im MRO-Bereich auch in Zukunft weiter ausbauen. Deshalb fangen wir schon jetzt an, unsere Kapazitäten zu erweitern, indem wir unser globales Netzwerk um strategisch wichtige Standorte ergänzen und damit sicherstellen, dass wir die Erwartungen unserer mehr als 800 internationalen Kunden auch in Zukunft bestmöglich erfüllen können.“

Mehrere Monate lang haben Teams von Lufthansa Technik daran gearbeitet, den idealen Standort für diese millionenschwere Investition zu suchen. „Wir sind überzeugt davon, ihn mit Santa Maria da Feira gefunden zu haben. Hier wird etwas richtig Großes entstehen – für die Region, für Lufthansa Technik und für unsere Mitarbeitenden und Kunden. Diese Investition ist zudem ein Zeichen des Engagements der Lufthansa Group in Portugal“, so Harald Gloy weiter. Besonders partnerschaftlich verlief die Zusammenarbeit mit der portugiesischen Regierung, vertreten durch die Wirtschaftsförderung AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), und mit der Stadt Santa Maria da Feira – beide Organisationen haben Lufthansa Technik in einem intensiven Prozess stark unterstützt.

Der portugiesische Wirtschaftsminister, Pedro Reis, würdigte die Bedeutung des Projektes für das Land: „Diese signifikante Investition von Lufthansa Technik in Portugal, die mehr als 700 Arbeitsplätze schafft, ist sehr willkommen. Sie ist ein weiterer Schritt zur Reindustrialisierung unseres Landes und steht für das Vertrauen in unsere Infrastruktur und unsere Arbeitskräfte, insbesondere in unsere hochqualifizierten Ingenieure aus der Luftfahrtindustrie. Es zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ausländische Investitionen zu gewinnen, die helfen werden, die portugiesische Wirtschaft anzukurbeln“, sagte Pedro Reis. „Portugal und Deutschland zusammen können durch strategische Projekte und Allianzen wie diese Europa helfen, sein nachhaltiges Wachstum hin zu einer strahlenden Zukunft für unsere Volkswirtschaften und Unternehmen zu beschleunigen.“

Ricardo Arroja, Chairman & CEO der portugiesischen Wirtschaftsförderung AICEP, erklärte: „Wir sind glücklich über die Entscheidung von Lufthansa Technik, hier in Portugal ein Werk zur Reparatur von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten anzusiedeln. Lufthansa Technik ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Luftfahrtindustrie. Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist in Portugal im Aufwind, weil sich hier immer mehr hochkarätige Akteure ansiedeln, die einen vollständigen Produktionszyklus von der Entwicklung über die Produktion und die Wartung gewährleisten. Die Kapazitäten und das Know-how, das Lufthansa Technik mit seiner neuen Betriebsstätte nach Portugal bringt, wird die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes im Luftfahrtsektor in Europa steigern und dazu beitragen, diese Gruppe zu stärken. AICEP steht Lufthansa Technik weiterhin in den einzelnen Phasen des Projektlebens zur Seite, damit diese Kooperation für alle Beteiligten zu einem Erfolg wird. Willkommen, Lufthansa Technik!“

„Wir freuen uns, Lufthansa Technik in der Gemeinde Santa Maria da Feira willkommen zu heißen“, erklärte Amadeu Albergaria, der Bürgermeister von Santa Maria da Feira. „Diese Investition ist auch ein Bekenntnis zur Zukunft der Region und des Landes, sie schafft spezialisierte Arbeitsplätze, stärkt die Wirtschaftsgemeinschaft und stiftet Mehrwert. Wir stehen weiterhin rundum zur Verfügung, um dieses groß angelegte Projekt eng zu begleiten, da wir überzeugt sind, dass es eine treibende Kraft für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unserer gesamten Region sein wird.“

Einstellung von Mitarbeitenden in Portugal startet zeitnah

Wichtige Kriterien bei der Standortwahl waren die Lage Portugals in der Europäischen Union und die stabilen politischen Rahmenbedingungen. Ebenso entscheidend: die gute Infrastruktur und vor allem der attraktive Arbeitsmarkt. Um die zukünftigen Mitarbeitenden von Lufthansa Technik Portugal so auszubilden, dass die Produktion mit der Fertigstellung der neuen, 54.000 Quadratmeter großen Betriebsstätte beginnen kann, errichtet Lufthansa Technik bereits im kommenden Jahr in Santa Maria da Feira ein Trainingszentrum. Die ersten Stellen für den neuen Standort werden in den kommenden Wochen online ausgeschrieben. Gesucht werden unter anderem Mechaniker, Elektroniker, Ingenieure, Prozess- und Personal-Manager (jeweils selbstverständlich aller Geschlechter).

Die Eigentumsübertragung am Grundstück in Santa Maria da Feira ist noch an Bedingungen geknüpft, zum Beispiel planungsrechtliche Entscheidungen der Gemeinde.

