Lufthansa meldet trotz Streik einen soliden Oktober

Lufthansa konnte im Oktober 2014 7,147 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 0,3 Prozent.

Lufthansa konnte trotz einiger Streiktage im Oktober zulegen. Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde das Angebot um 3,2 Prozent auf 17,802 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,4 Prozent auf 14,214 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 4,6 Prozent vermelden, transportiert wurden im Oktober 143 Tausend Tonnen Luftfracht und Post. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Oktober um 0,4 Prozent auf 9,712 Millionen Fluggäste. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 90,867 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 1,6 Prozent entspricht.