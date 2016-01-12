Lufthansa meldet solide Dezemberzahlen

Lufthansa Airbus A340 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im Dezember 2015 5,374 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von vier Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Dezember 2014 um 7,5 Prozent auf 14,262 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um sieben Prozent auf 10,865 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf im Branchenvergleich tiefe 76,2 Prozent verschlechtert.

Lufthansa musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 3,8 Prozent bekannt geben, transportiert wurden im Dezember 125.000 Tonnen Luftfracht.

Bei der Lufthansa Passage stiegen im letzten Jahr 79,305 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Dezember um zwei Prozent auf 7,358 Millionen Fluggäste. Von Januar bis Dezember transportierten die Konzernairlines gesamthaft 107,679 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.