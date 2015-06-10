Lufthansa meldet solide Mai Zahlen
10.06.2015 PS
Mit der Lufthansa flogen im Mai 2015 7,491 Millionen Fluggäste, das waren fünf Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2014 um 3,7 Prozent auf 18,973 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 5,8 Prozent auf 15,145 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent. Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 1,4 Prozent melden, transportiert wurden im Mai 138.000 Tonnen Luftfracht.
Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um vier Prozent auf 10,029 Millionen Fluggäste.