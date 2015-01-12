Lufthansa meldet Dezemberzahlen

Lufthansa konnte im Dezember 2014 5,169 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Rückgang von 1,3 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Dezember 2013 um 1,5 Prozent auf 13,262 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage verschlechterte sich um 2,6 Prozent auf 10,153 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf unbefriedigende 76,6 Prozent verschlechtert. Lufthansa musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 2,5 Prozent bekannt geben, transportiert wurden im Dezember 130.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit gingen die Passagierzahlen im Dezember 2014 um 1,3 Prozent auf 7,208 Millionen Fluggäste zurück. Bei der Lufthansa Passage stiegen im letzten Jahr 77,547 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Plus von 1,7 Prozent. Im 2014 transportierten die Konzernairlines gesamthaft 105,988 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,3 Prozent.