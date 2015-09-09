Lufthansa meldet soliden August
Mit der Lufthansa flogen im August 2015 mit 7,934 Millionen Fluggästen 3,7 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.
Das Angebot wurde gegenüber dem August 2014 um 2,9 Prozent auf 19,796 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 4,8 Prozent auf 17,300 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf hohe 87,4 Prozent verbessert. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 3,8 Prozent hinnehmen, transportiert wurden im August 130.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im August um 3,6 Prozent auf 10,851 Millionen Fluggäste.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 72,769 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 2,7 Prozent entspricht.