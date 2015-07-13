Lufthansa meldet solide Junizahlen
Mit der Lufthansa flogen im Juni 2015 mit 7,597 Millionen Fluggästen 3,5 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.
Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2014 um 3,4 Prozent auf 18,936 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 5,3 Prozent auf 15,725 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf solide 83 Prozent verbessert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Kranich Airline 37,677 Millionen Passagiere, das waren 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine leichte Abnahme von 0,8 Prozent vermelden, transportiert wurden im Juni 136.000 Tonnen Luftfracht.
Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 2,6 Prozent auf 10,189 Millionen Fluggäste. Mit den Fluggesellschaften im Lufthansa Konzern flogen im ersten Halbjahr 2015 50,919 Millionen Passagiere, das waren 2,1 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2014.