Lufthansa meldet Septemberzahlen

Boeing 747-8I Lufthansa (Foto: Boeing)

Lufthansa konnte im September 2016 insgesamt 6,041 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 3,7 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem September 2015 um 2,4 Prozent auf 16,901 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 13,986 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ist um 0,1 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent angestiegen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Lufthansa Passage insgesamt 47,760 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Rückgang von 1,2 Prozent.

Konzernweit konnten die Passagierzahlen im September 2016 um 5,2 Prozent auf 10,787 Millionen Fluggäste gesteigert werden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 83,946 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 1,1 Prozent entspricht.